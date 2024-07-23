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İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

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İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, güvenlik sebebiyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan bölgelerdeki okulların gelecek eğitim sezonunda açılmayacağını belirtti. Kisch, Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış olmadığını söyledi.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, "Güvenlik karmaşası" nedeniyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan bölgelerdeki okulların gelecek eğitim sezonunda açılmayacağını belirterek, " Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." dedi.

O BÖLGEDE OKULLAR EYLÜL AYINDA DA AÇILMAYACAK

Kisch İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan kuzeydeki okulların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kisch, İsrail'in kuzeyinde boşaltılan yerleşim bölgelerindeki okulların eylülde başlayacak eğitim yılında kapalı kalacağını kaydetti. Kisch ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Lübnan devletine karşı "Hemen ve güçlü şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

"LÜBNAN'A KARŞI BÜYÜK SAVAŞ"

İsrailli Bakan, "Kuzeyde yaşayanlara barış ve istikrarın yeniden sağlanması ve İsrail devletinin geleceği için Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Ahmet Burhan Yilmaz:

Ne yaparsalar yapsınlar sonlari belli Allah'ın izniyle Allah onlara fırsat vererek müslümanım diyenleri imtihan ediyor ZAFER ALLAHİNDİR ALLAHA kalpten inananların dir Allah'ın Güçlü kulları her daim vardir onlar ölmekten korkmazlar Allah'ın verdiği Sabirla beklerler

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1gerceklerinsesi:

Anlaşılan o ki çok da güzel uyutmuşlar sizleri ;) uyumayın dedi size o kadar direnişçi halkçı emekçi gençlik. Uyanın dediler size o kadar şarkılarda. Uyudunuz ..

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