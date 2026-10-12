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İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınında patlama 12 kişiyi yaraladı

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İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Ramim Sırtı'nda patlama oldu, 12 kişi yaralandı. Kızıl Davut Yıldızı yaralıların doğa yürüyüşündeki öğretmen ve öğrenci grubundan oluştuğunu, 4'ünün ağır olduğunu; İsrail basını ise patlamamış mühimmatın infilak ettiğini aktardı.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan sınırı yakınlarında İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı bölgesinde patlama meydana geldi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Kızıl Davut Yıldızı Direktörü Eli Bin, ilk belirlemelere göre olayda yaralananların bölgede doğa yürüyüşü yapan siviller olduğunu söyledi.

Kızıl Davut Yıldızından ayrıca yapılan açıklamada, yaralananların öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup olduğu ve 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun bölgeye helikopterler sevk ettiği kaydedildi.

İsrail basınında, olayın patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşandığı aktarıldı.

İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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