Sumud Filosu'na saldırı protesto edildi

İsrail'in insani yardım filosuna uluslararası sularda saldırması, İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Yeniden Refah Partisi ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, Filistin'e destek sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri ile bazı vatandaşlar, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Katılımcılar, "Sumud'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Yunus Emre Taşçı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini söyledi.

Taşçı, Gazze'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve büyük bir insani kriz yaşandığını ifade ederek, "Yüz binlerce Müslüman, yüz binlerce Gazzeli, yüz binlerce Filistinli tüm insanlığın gözleri önünde katledildi. Resmi kayıtlara göre 70 bini aşkın insan açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün artık ayağa kalkma günüdür." dedi.

İsrail'in Sumud Filosuna saldırısına tepki gösteren Taşçı, filoda bulunan gönüllülerin hukuksuz şekilde alıkonulduğunu belirtti.

Taşçı, "Bugün itibarıyla Sumud Filosu kapsamında 21 tekne ve 175 gönüllü, ırkına, mezhebine ve milliyetine bakılmaksızın gözaltına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Filoda Türk vatandaşlarının da bulunduğunu söyleyen Taşçı, "21 vatandaşımızı İsrail'e bırakmayacağız. Yeniden Refah Partisi ve Milli Gençlik mensupları olarak vatandaşlarımızın her birini güvenli bir şekilde ailelerine ve Türkiye'ye teslim edene kadar susmayacağız, durmayacağız." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
