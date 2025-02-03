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İsrail'in Kuneytra'daki Yıkımı Kamera ile Kaydedildi

İsrail'in Kuneytra'daki Yıkımı Kamera ile Kaydedildi
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Anadolu Ajansı ekipleri, İsrail ordusunun işgal ettiği ve ardından terk ettiği Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki tahrip edilmiş binaları görüntüledi. İşgal sürecinde valilik ve adliye binaları ağır şekilde zarar gördü.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde İsrail ordusunun işgal ettiği, eski adıyla "Beas Beldesi" yeni ismiyle "Barış Şehri"nden çekilirken geride bıraktığı tahrip edilmiş binaları ve buldozerlerle yerle bir edilen yolları görüntüledi.

Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra'nın Beas beldesindeki valilik ve adliye binasını işgal ederek askeri üs olarak kullanmaya başlayan İsrail ordusu, yaklaşık 2 ay sonra buradan çekildi.

AA ekipleri, İsrail'in işgal ettiği bölgeden çekilmesiyle ordunun geride bıraktıklarını görüntüledi.

Görüntülerden, İsrail ordusunun valilik ve adliye binalarını, araç gereçleri tahrip ettiği, kağıtları ve eşyaları yakıp parçaladığı anlaşılıyor.

Görüntülerde, işgalci güçlerin araçları yaktığı ve bina duvarlarına İsrail ile ilgili yazılar yazdıkları dikkati çekiyor. Ayrıca İsrail ordusunun beldeden çekilmeden önce adliye ve valilik binası çevresini buldozerlerle yerle bir ettiği de görülüyor.

İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkım "kasıtlı ve sistematik"

Şam-Kuneytra yolu üzerindeki Han Arnabe beldesi sakini Cadallah Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, valilik ve adliye binasını kendileri için stratejik bir nokta olarak kullandı." diye konuştu.

Hammud, İsrail'in çekilmesinin ardından bölgede İran güçleri ve Hizbullah unsurlarının bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Adliye binasında bölge halkının resmi evraklarının yanı sıra uzun süren davaların belgelerinin bulunduğunu ifade eden Hammud, şunları kaydetti:

"Burada 20 ila 30 yıldır süren davalar var. Allah korusun, herhangi bir evrak ya da bir tanığın haklılığını ispatlayan bir belge kaybolursa bu hakkı nasıl geri kazanacağız? Bu, Kuneytra'dakiler başta olmak üzere insanların haklarına ve vatanımıza karşı sistematik terördür." dedi.

Hammud, adliye binasındaki yıkımın ve tahribatın yüksek seviyede olduğuna dikkati çekerek, resmi evrakların yollara saçıldığını söyledi.

Adliye binasının kasten tahrip edildiğini belirten Hammud, "Bu, işgal açısından sistematik bir yıkımdır. Sonuçta Gazze'de çocukları öldürenlerin, burada adliye ve valilik binasında böyle terör ve işgal uygulaması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun yaklaşık 2 ay boyunca işgal ettiği Beas beldesi valilik binasında görevli Salim Bakeyt de AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın önünden Hamidiye köyüne giden yolun yeniden inşası için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Bakeyt, yapılan çalışmalar kapsamında İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkıntının kaldırılmasını, yolun temizlenmesini ve tekrar kullanıma uygun hale getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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