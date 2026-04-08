İran misillemesinin ardından İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu
İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Olay, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes duyurusundan kısa bir süre sonra gerçekleşti.
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün hava sahasında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
İran misillemesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde geniş bir bölgede ve Kudüs'te sirenler çaldı.
Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından şiddetli patlama seslerinin geldiğini aktardı.
Yedioth Ahronot gazetesi, önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından Kudüs'te bazı bölgelere şarapnellerin düştüğünü kaydetti.
İran'ın misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurmasından dakikalar sonra geldi.