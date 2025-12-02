Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kabatiye beldesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın, artan askeri baskınlar ve operasyonlar sonrasında uygulamaya geçtiği bildirildi. Yerel kaynaklar, beldede yeni askeri birliklerin konuşlandırıldığını aktarıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde yerel saatle 13.00'ten itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar tam sokağa çıkma ilan ettiği belirtildi.

Kabatiye Belde Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Sivil İrtibat Bürosu (Filistin tarafıyla koordinasyondan sorumlu İsrail kurumu), yasağın bugün yerel saatle 13.00 itibarıyla uygulanmaya başladığını belediyeye bildirdi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, yayımlanan talimatlara uymaya ve güvenlikleri için evlerinde kalmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağı, İsrail askerlerinin beldeye yönelik tekrarlanan baskınları, kapsamlı arama operasyonları ve çok sayıda evin askeri karakola dönüştürülmesinin ardından geldi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kabatiye'ye ek askeri birlikler konuşlandırdığını, beldenin yollarını ve giriş noktalarını kapattığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
