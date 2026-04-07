İsrail'den İstanbul Konsolosluğu'na Terör Saldırısına Kınama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bugün İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı engellemede Türk güvenlik güçlerinin gösterdiği hızlı müdahaleyi takdir ediyoruz. İsrail temsilcilikleri sayısız tehdit ve terör saldırısına maruz kaldı. Terör bizi caydıramayacaktır."

Kaynak: ANKA