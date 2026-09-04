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Minibüsü durduran ekipler gözlerine inanamadı! Onlarca kilo birden imha edildi

Minibüsü durduran ekipler gözlerine inanamadı! Onlarca kilo birden imha edildi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde, şehirlerarası yolculuk yapan bir minibüsle taşınan 80 kilogram etin taşıma koşullarının mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Ekiplerin el koyduğu etlerin tamamı gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin süreceğini açıkladı.

Minibüsten çıkan 80 kilogram et, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Uygun koşullarda taşınmadığı belirlenen etlere el konuldu.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YAPAN MİNİBÜSTE BULUNDU

Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçede denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şehirlerarası yolculuk yapan bir minibüs kontrol edildi. Araçta 80 kilogram et bulundu. Ekipler, etlerin taşınma koşullarını incelemeye aldı. Yapılan kontroller sonucunda ürünlerin mevzuata uygun şartlarda taşınmadığı tespit edildi.

80 KİLOGRAM ETE EL KONULDU

Tespitin ardından zabıta ekipleri mevzuata uygun olmayan koşullarda taşınan etlerin tamamına el koydu. Gerekli resmi işlemler tamamlandıktan sonra 80 kilogram et imha edildi. Böylece uygun olmayan koşullarda taşınan ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önüne geçildi. 

Kaynak: AA
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