İsrail basını: İran lideri Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldı

Güncelleme:
İsrail basını, İran lideri Ali Hamaney'in konutuna yönelik düzenlenen saldırıda 30 bomba atıldığını ve Hamaney ile iletişimin kesildiğini bildirdi. Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı ortak operasyon çerçevesinde gerçekleşti.

İsrail basını, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarının başladığı sırada İran lideri Ali Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını ileri sürdü.

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
