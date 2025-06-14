İsrail'in İran'a Saldırısında Nükleer Tesislerde Hasar

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in İran'a yaptığı saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü ancak radyasyon seviyelerinde artış beklenmediğini açıkladı. Saldırıda İran ordusundaki üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın İsrail'in dün İran'a gerçekleştirdiği saldırıda hasar gördüğünü ancak Natanz Nükleer Tesisi'nde olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmediğini bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA'nın edindiği bilgilere göre, dünkü saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi dahil 4 kritik bina hasar gördü. Natanz'da olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmiyor." bilgisine yer verildi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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