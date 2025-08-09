İsrail'in İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken; İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken; İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a yönelik operasyonlarına da devam eden İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı.

İSRAİL SALDIRISI CAN ALDI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesi yakınlarında İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu araca düzenlediği İHA saldırısında dört füze kullandı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.