İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) başkent Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail bölge ülkelerine saldırılarına devam ediyor. İsrail Ordusu, son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İsrail'e ait bir İHA'nın, bir aracı otoyolda seyir halindeyken hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına silah kaçakçılığı ve "terör planları" yürüttüğü iddia edilen bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.