İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Lübnan'ın güneyinde İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Saldırı, Ayn Kana beldesinde gerçekleşti.

İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Tuffah bölgesine bağlı Ayn Kana beldesinde seyir halindeki bir motosiklet, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ölen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
