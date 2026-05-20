İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma beldesine düzenlediği baskında 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Hizma beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, evlerde yapılan baskın ve aramalar sırasında Filistinlilerin mallarına zarar verildiği, 20 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun beldeyi çevreleyen askeri kontrol noktalarını kapatarak giriş-çıkışları engellediği, alternatif yolları ise topraklarla kapattığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Hizma sakinlerine yönelik "daha fazla önlem ve ihlal" tehdidi içeren broşürler dağıttığı aktarılan açıklamada, bunun beldeye karşı sürdürülen "toplu cezalandırma politikasının parçası" olduğu ifade edildi.

Öte yandan Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in baskınlarının sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve eğitim kadrosunun güvenliğini sağlamak amacıyla Hizma'daki okullarda eğitime ara verildiğini, planlanan sınavların ise perşembe gününe ertelendiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda en az 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.