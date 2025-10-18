İsrail'in Hava Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldü

BEYRUT, 18 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında arabasının içinde seyahat eden Lübnan Hizbullahı'nın bir üyesi yaşamını yitirdi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, cuma öğleden sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracının Hirbet Silm kasabasının Tebbele bölgesinde bir arabayı güdümlü füzeyle hedef aldığını ve saldırıda yaralananlar da olduğunu bildirdi.

Adının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnan ordusu istihbarat kaynakları, Hirbet Silm'deki İsrail saldırısında öldürülen kişinin Hasan Maruf Rahhal adlı bir Hizbullah üyesi olduğunu söyledi.

Ulusal Haber Ajansı, İsrail askerlerinin aynı gün Lübnan'ın güneyindeki Ayterun köyünde zeytin toplayan bir grup sivile ateş açtığını da bildirdi.

Haberde İsrail güçlerinin Yerun köyünün yakınlarındaki ıssız bir binayı da havaya uçurduğu kaydedildi.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, sınırda aylarca devam eden çatışmalara son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, 18 Şubat'a kadar çekilmesi gerekirken Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.