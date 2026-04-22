İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bayyada beldesindeki topçu mevzisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde geçici ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) gece düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın kısa bir süre önce Lübnan'da konuşlu İsrail birliklerine İHA saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.