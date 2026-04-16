Lübnan ordusu, İsrail'in Kasımiye Köprüsü'nü hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğünü açıkladı
Lübnan ordusu, İsrail'in güneydeki Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 1'i asker 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, Sur bölgesini Sayda kentine bağlayan köprüyü hedef aldı.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur bölgesini Sayda kentine bağlayan ayakta kalan tek geçiş noktası Kasımiye Köprüsü'nü hedef alan art arda 2 hava saldırısı düzenlemişti.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan