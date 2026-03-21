İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Sürüyor: 20 Ölü, 57 Yaralı

BEYRUT, 21 Mart (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saatte Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı.

Cuma günü açıklanan resmi rakamlara göre, 2 Mart'ta çatışmaların tırmanmasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1.021'e, yaralı sayısı ise 2.641'e ulaştı.

Devam eden saldırılar daha fazla bölge sakininin evlerini terk etmesine yol açarken, yerinden edilenlerin sayısı hızla artıyor. Şu anda ülke genelindeki 644 barınma merkezi toplam 134.616 kişiye ev sahipliği yapıyor.

İsrail'in devam eden hava saldırıları, insani durumun kötüleşmesine ve yerinden edilen nüfusu barındırma çabalarının giderek zorlaşmasına neden oluyor.

Hizbullah, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez 2 Mart'ta Lübnan'dan İsrail'e roket fırlattığını duyurdu. Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde birçok bölgeyi hedef alan yoğun bir askeri harekat başlattı.

