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İsrail'in Hastane Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hastane Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan ve tedavi gören gazetecinin ölümüyle birlikte Gazze'deki saldırılarda ölen gazeteci sayısı 215'e yükseldi. Medya ofisi, uluslararası toplumu bu suçları kınamaya çağırdı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail ordusuna ait uçakların, Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda, daha önceki başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedildi.

Ölen gazeteci sayısı 215'e çıktı

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, dünyada basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze'deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Saldırıdan, İsrail ve ABD'nin yanı sıra soykırım suçuna iştirak eden İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu dile getirildi.

Gazeteciler, hastanede bile hedef alınıyor

Medya Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise saldırı sırasında, hastanede tedavi gören başka yaralıların da öldüğü belirtildi ancak sayı verilmedi.

Filistinli gazetecilerin sadece haber yaptıkları yerlerde değil tedavi oldukları hastanelerde bile hedef alındığına işaret edilen açıklamada, gazetecilerin, tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil tüm adalet kurumlarına, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline karşı işlenen bu "iğrenç" suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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