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İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında en az 40 kişi öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

OLUŞAN ÇUKURLARA GÖMÜLÜP YOK OLAN AİLELER VAR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti. Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı. Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail'in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.

HAMAS, İSRAİL'İN İDDİALARINI YALANLADI

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi. İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi. İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin Güncel İsrail Dünya gazze

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Yorumlar (1)

İbrahim İslam:

Tanri birdir Din de birdir suanki Tek Doğru Din İSLAM dir diğer Diğer Dinler ya uydurulmuş ya da Kurallari kitapları değiştirilmiştir hz Ademden beri gönderilen Din İSLAM dir sadece adı farklıydı ama Kuralları aynıydı fakat Peygamberler öldükten bir süre sonra insanlar hoşlarına gitmeyen kuralları değiştirdiler Tanrı da iki de bir aynı Dini i farklı Peygamberlerle farklı adlarla tekrar gönderdi ve son Peygambeimizle artık degistirilmeyecek şekilde son kez göndererek noktayı koydu suanki Hristiyanlık ve yahudilik yanlıştır çünkü birçok kuralı değiştirilmiştir papazlari tarafından hz Musa nin zamanındaki hz isa zamanındaki Hristiyanlık ve yahudilik ISLAM dir kuralları İSLAM la aynıydı alkol haramdi domuz haramdı falan fakat bu Peygamberler ölünce Dini liderleri hoşlarına gitmeyen Kurallari kendi isteklerine göre değiştirdiler zaten mantıken baksak Islam hz İsa Tanrının oğlu değildir der Hristiyanlık ise oğludur der bu demektir ki ya İslam yanlıştır ya da Hristiyanlık tüm İnsanlara Tek Tanrıya inanmaya Ve Tanrının Tek Dini olan İSLAM a davet ediyorum

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