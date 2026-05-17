İsrail'in Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA muhabirine konuşan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, İsrail'e ait İHA, Han Yunus kent merkezini hedef aldı.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çevredeki hastanelere çok sayıda yaralı getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud