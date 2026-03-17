İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyindeki kentlerde sirenler çaldı

TEL ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki Necef bölgesindeki kentlerde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ileri sürülerek, herhangi bir yaralanma vakasının rapor edilmediği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.