İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri önlemek için devreye girdiği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin ülkenin güneyini hedef alan İran füzelerini engellediği ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise isabet ve yaralanma ihbarı almadıklarını bildirdi.