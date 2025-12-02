Haberler

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonrası İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 21 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Açıklamada, gözaltı sayısının yanı sıra kötü muamele ve hak ihlalleri konusuna da dikkat çekildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrasında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 21 bin Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik "görülmemiş ve sistematik gözaltı dalgası" yaptığı belirtilerek, 21 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'de de binlerce Filistinliyi gözaltına aldığına işaret edilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bu konudaki bilgileri gizlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in gözaltı sayısının yanı sıra Filistinlilere yönelik kötü muamelesinin de şiddetlendiği vurgulanarak, "İsrail ordusunun baskınlar sırasında yaptığı yargısız infazların ve ihlallerin seviyesinin arttığı" ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "imha savaşı" yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilere ve ailelerine yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
BOTAŞ tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşandı, alarm durumuna geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.