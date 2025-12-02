Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrasında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 21 bin Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik "görülmemiş ve sistematik gözaltı dalgası" yaptığı belirtilerek, 21 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'de de binlerce Filistinliyi gözaltına aldığına işaret edilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bu konudaki bilgileri gizlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in gözaltı sayısının yanı sıra Filistinlilere yönelik kötü muamelesinin de şiddetlendiği vurgulanarak, "İsrail ordusunun baskınlar sırasında yaptığı yargısız infazların ve ihlallerin seviyesinin arttığı" ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "imha savaşı" yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilere ve ailelerine yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.