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İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı. Türkiye, İsrail'in kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Bu karar İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU, GOLAN'DAKİ İSRAİL NÜFUSUNU 2 KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepkiİsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Suriye-İsrail sınır bölgesi

YAKLAŞIK 11.2 MİLYON DOLARLIK TEŞVİK PLANI

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (48)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirhan:

onlar işgalci ise bizde kınamacıyız şimdi onlar düşünsün

Yorum Beğen171
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

ben de şiddetle kınıyorum fakat bir şey değişmiyor kınamak yetmez dünyanın harekete geçmesi lazım

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarımesut güneş:

hep kinayin adamlar icraat yapıyor sizde yapın

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMehmet Eu88:

hem destekleyip hem kınıyorsunuz siz direk BOP'A ÇALIŞIYORSUNUZ YERSEN????

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıErdal Ozkan:

kına kina kınama rekorunda dünya birincisi olduk ..İsrail'in de çok umrundaydi

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Ne kınaması

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Kına Kına şiddetle kına , Daha çok kinarsiniz , Ati alan uskudari geçti siz siddetle kinayin , Suriye olayının bariz kazananı İsrail kim ne derse desin ,,,

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Ee zaten İsrail aldı oraların hepsini, yalnız Golan Tepelerini değil....

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Haber YorumlarıOnur Güleç:

İsrail tamam geri çekiliyoz

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

İsrail : tamam oldu.

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