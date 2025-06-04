İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti. çeşitli bölgelerdeki saldırılarda çok sayıda yaralı da var.

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine, kuzeyine ve orta kesimine hava saldırıları düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampına ve En-Nasr Mahallesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Ehli Kulübü bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli öldü, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki evin hedef alındığı İsrail saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, Han Yunus'un güneyindeki Hannavi Okulu'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

4 yıldır kayıp olan gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.