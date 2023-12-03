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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 15 bin 523'e yükseldi

3 Aralık 2023 18:15 Son Güncelleme: 18:16 Abone Ol

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi. Saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 523'e çıkarken, yaralı sayısı ise 41 bin 316'ya ulaştı.