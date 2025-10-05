İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları, ABD Başkanı'nın planına rağmen devam ediyor." ifadesini kullandı.

Basal, İsrail'in Gazze kentini tamamen kuşattığını ve hiçbir insani yardımın kente ulaşmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kuşatmanın başladığı günden bu yana Gazze kentine tek bir yardım tırı dahi girmedi." sözlerine yer verdi.

Kentte çok sayıda sivilin cansız bedeninin hala enkaz altında olduğunu vurgulayan Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bu bölgelere ulaşamadığını kaydetti.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 430 kişi de yaralandı.