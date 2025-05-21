İsrail'in Gazze'ye İzin Verdiği İnsani Yardım Filistinlilere Ulaşmadı

İsrail'in Gazze'ye İzin Verdiği İnsani Yardım Filistinlilere Ulaşmadı
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İsrail, uluslararası tepkileri azaltmak için Gazze'ye girişine izin verdiği 93 tır insani yardımın Filistinlilere ulaştırılmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler, yardımların ambargo nedeniyle dağıtılamadığını ve ihtiyacın çok altında olduğunu belirtti.

İsrail'in ABD başta olmak üzere gelen uluslararası tepkileri azaltmak için Gazze'ye girişine izin verdiğini duyurduğu 93 tır dolusu insani yardım Filistinlilere ulaştırılmadı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11 haftadır insani yardım ambargosu uygulayan İsrail'in 93 tırın girişine izin verdiğini duyurmasına rağmen Filistinlilere yardımın ulaştırılmadığı bildirildi.

Açıklamada yardım tırlarının Filistin tarafına geçmesine rağmen dağıtılamadığı aktarıldı.

Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ambargosuyla insani krize sürüklenen Filistinlilere ulaşamadığı belirtildi.

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi'nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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