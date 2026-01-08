Haberler

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırını ve bir okulu hedef alarak 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sığınmacıların bulunduğu çadırlara ve okula düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, saldırıların ateşkese rağmen devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin çadırına ve bir okula düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırı ve ihlallerine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okula İHA ile düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ekiplerinin İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden bir kişi ile aralarında çocukların da bulunduğu 8 yaralıyı hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail'in saldırısının okulda yol açtığı yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

