Gazzeli yetkililerden kısıtlı yardımların "sahadaki gerçeklerle" uyuşmadığı tepkisi

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hayati önemdeki gıda, ilaç, yakıt ve diğer kritik malzemelerin girişini engellerken, bölgeye "çikolata ve kola" gibi ürünlerin gönderilmesine tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş ile Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, yardım girişlerindeki tablonun sahadaki insani ihtiyaçlarla örtüşmediğini vurguladı.

Burş, Gazze'ye "Nutella ve Coca-Cola" yüklü kamyonların girdiğine işaret ederek, buna karşın jeneratör yakıtlarının hala "yasak bir lüks" muamelesi gördüğünü belirtti.

Bu tablonun rastgele ya da düzensiz bir yardım manzarası olmadığını dile getiren Burş, hastanelerdeki kritik ihtiyaca dikkati çekerek, "Çocuk kuvözleri jöleli şekerlerle değil, elektrikle çalışır." ifadesini kullandı.

Burş, ortaya çıkan durumun, "hayatın temel unsurlarından mahrum bırakma karşılığında çikolataya boğma" anlamına geldiğini, bunun da sessiz yıkımı derinleştiren ölümcül bir yardım düzenine işaret ettiğini kaydetti.

"Ekmek yok çağrısı yapanlara 'pasta yiyin' deniliyor"

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Maruf ise İsrail'in Gazze'ye temel gıda maddeleri ve ilaç girişini kısıtladığını, aküler, motorlar, bunların yakıtları ve barınma malzemeleri gibi yaşam için gerekli unsurların da engellendiğini belirtti.

Buna karşılık bazı çevrelerin birkaç tır çikolata, atıştırmalık ve şekerlemeleri öne çıkardığını ifade eden Maruf, bunun Gazze'deki gerçek ihtiyaçlarla bağdaşmadığını vurguladı.

Maruf, "Dünyaya ekmek yok diye haykıran Gazze halkına 'pasta yiyin' deniliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta İran'a saldırıları bahane ederek Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaştırılamadığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış, sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.