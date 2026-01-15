Haberler

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi

Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 441'e çıktığını ve yaralı sayısının da 171 bin 329'a ulaştığını açıkladı. Ekim 2023'te başlayan saldırılarda ateşkesin ardından 451 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 441'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 451 kişinin öldüğü, 1251 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 441'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 329'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
