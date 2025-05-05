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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Saldırılarda 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Saldırılarda 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 38 Filistinliyi öldürdü. Sağlık kaynaklarına göre, İHA'lar ve savaş uçakları hedeflerine ulaşarak sivillere zarar verdi. 7 Ekim 2023 tarihinden beri toplamda 52 bin 567 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği geniş çaplı saldırılarda 38 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin batısında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanlarında da 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı.

İsrail İHA'sının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Birusseba Camisi'ni hedef alması sonucu bir çocuk öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki el-Kerame bölgesi yakınında bulunan "Rumuz" apartmanındaki çok sayıda daireyi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 15 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'nın batısındaki es-Selatin Mahallesi'nde "El-Attar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi öldü ve bazıları yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çok sayıda ev ile sivillere ait binayı havaya uçurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik diğer saldırılarında da 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetmiş, 6 bin 569 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısı 118 bin 610'a yükselmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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