İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 562'ye yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 562'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 477 kişinin yaşamını yitirdiği, 1301 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 562'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.