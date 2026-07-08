Haberler

İsrail, Gazze'ye Yeni Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, Gazze'ye Yeni Hava Saldırıları Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda Hamas komutanlarının da öldürüldüğü açıklandı. Ateşkes sonrası can kaybı 1.076'ya yükseldi.

GAZZE, 8 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında Gazze'deki Mısır Yardım Komitesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed el Vahidi'nin de bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların Gazze kent merkezi ile güneydeki Han Yunus'u hedef aldığını belirtti.

Gazze Balıkçılar Komiteleri Birliği Koordinatörü Zekeriya Bekir ise İsrail donanmasının Gazze'nin orta kesimi açıklarında yedi Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını söyledi.

İsrail ordusu, pazar günü Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırıda Hamas'ın seçkin birliklerinden birinin komutanı Ahmed Yahya İbrahim el-Batş'ın, pazartesi günü Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırıda ise Hamas askeri istihbarat komutanlarından Hamuda Ebu Dakka'nın öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri de salı günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 4 kişinin cansız bedeninin ve 11 yaralının getirildiğini bildirdi. Böylece, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.076'ya, yaralı sayısı ise 3.474'e yükseldi.

Yetkililer, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 73.102'ye, yaralı sayısının ise 173.582'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'nde: İngiltere ve Norveç başbakanları karşı karşıya geldi

Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'ne taşındı
Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Fransız siyasetçi cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti