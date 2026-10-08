İsrail'in Gazze saldırıları 3. yılında New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İsrail'in Gazze saldırıları 3. yılında New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri düzenlendi. 7 Ekim 2026'da yapılan etkinlikte katılımcılar Filistin'e destek verdi.
NEW YORK, 8 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşüne katılan insanlar, 7 Ekim 2026.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri düzenlendi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua