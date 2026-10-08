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İsrail'in Gazze saldırıları 3. yılında New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri düzenlendi. 7 Ekim 2026'da yapılan etkinlikte katılımcılar Filistin'e destek verdi.

NEW YORK, 8 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşüne katılan insanlar, 7 Ekim 2026.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri düzenlendi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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