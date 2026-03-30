İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki diğer tesisler de hedef alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'nde Şafii Camisi yakınlarında bulunan bir grup Filistinliyi İHA ile hedef aldı.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi çevresinde bazı bina ve tesisleri havaya uçurduğunu, topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerini vurduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
