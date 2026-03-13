İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Muşteha Caddesi'nde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 3 gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 3 Filistinli gencin cenazelerinin El-Ehli Baptist Hastanesine getirildiği, saldırıda hayatını kaybedenlerin 17 yaşındaki Mahmud Sahir es-Siyakli, 17 yaşındaki Yunus Said Ayyad ve 20 yaşındaki Abdullah Teysir Şumer olduğunu bildirildi.

Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde, İsrail'e ait bir SİHA'dan yapılan saldırı sonucunda 4 Filistinli çeşitli yerlerinden yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Halave Mülteci Kampı'nda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerin, ateşkes anlaşmasına göre kontrolü altında olmayan alanlar olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 651 kişi hayatını kaybederken, 1741 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.