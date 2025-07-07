İsrail'in Gazze'deki Sağlık Merkezine Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail, Gazze'de bulunan Er-Rimal Sağlık Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in, Gazze'de bulunan El-Vahde Caddesi'ndeki Er-Rimal Sağlık Merkezi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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