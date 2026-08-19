Gazze'de Zabıta Merkezine Saldırı: 7 Ölü, 15 Yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde belediye zabıta merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde zabıta müdürlüğüne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, saldırılarını sürdüren İsrail ordusu dün akşam Gazze kentindeki bir kafeyi İHA'yla hedef almış, 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkesten bu yana 1273 kişi yaşamını yitirmişti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1273 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 223 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cenazesinin çıkarıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 407, yaralı sayısının 174 bin 335 olduğu kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA