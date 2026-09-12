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İsrail'in Gazze'de SİHA ile düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırların yakınında toplanan sivillere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırların yakınında toplanan sivillere silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun SİHA ile yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yakınında bulunan bir bölgeye düzenlediği saldırıda hasar meydana geldi.

Sağlık kaynakları ise İsrail'in saldırısında 9 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu, Gazze kentinin doğusunu ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı topçu ateşiyle vurduğu belirtilirken, İsrail savaş botlarının da Gazze kenti açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 627 kişi yaralandı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği soykırımda ise toplam can kaybı 73 bin 783'e, yaralı sayısı ise 174 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: AA
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