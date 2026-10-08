İsrail'in Gazze'de çadıra topçu saldırısında kadın öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki bir çadıra düzenlediği topçu saldırısında Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 3. yılını dolduran soykırımı, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlalleri gölgesinde devam ediyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesinden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Meşru Amir bölgesindeki bir çadırı topçu ateşiyle hedef alması sonucu 30 yaşındaki Ahlam Mübarek'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Mübarek'in eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırılırken, babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş gemilerinin Gazze kenti açıklarında sahile yönelik ateş açtığını ve yoğun top atışı gerçekleştirdiğini aktardı.

Yerel kaynaklar ise İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda konuşlandığı alanlarda konut ve tesisleri patlatarak yıktığını, askeri araçların da çevredeki evlere yoğun ateş açtığını kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 250'ye, yaralı sayısının 175 bin 278'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA