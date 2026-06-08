İsrail helikopterlerinin Gazze'de bir konuta düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi yaralandı
İsrail, ateşkese rağmen Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde bir apartman dairesini helikopterle vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi yaralandı.
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentinde bir konuta düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait helikopterler Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldı.
Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar