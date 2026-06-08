Haberler

İsrail helikopterlerinin Gazze'de bir konuta düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, ateşkese rağmen Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde bir apartman dairesini helikopterle vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentinde bir konuta düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait helikopterler Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti' iddiasında gerçek ortaya çıktı

Atina'nın Türk savaş uçaklarıyla ilgili yalanı çöktü
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

Sezona damga vurmuştu! İşte Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek

Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor

Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular