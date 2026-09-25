Haberler

İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırılarda kardeşinin mezarını ziyaret eden 36 yaşındaki Filistinli İHA saldırısında hayatını kaybederken, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir aracı ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı.

Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan es-Sevarha Mezarlığı'nda kardeşinin mezarını ziyaret eden İbrahim Fevzi Muhsin'i (36) hedef aldı.

Saldırıda Muhsin hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Muhsin'in İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 4 kardeşini de kaybettiğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Vicdan Kampı girişi yakınlarında gerçekleşen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Han Yunus kentine bağlı Batn es-Semin bölgesine de topçu atışıyla saldırdı.

Sivil yerleşim yerlerindeki yapıları ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alan saldırılarda biri genç kız, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde de İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) yerinden edilenlerin sığındığı kampı bombaladı.

Saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kuzeyde ise Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan yoğun ateş açıldı. Söz konusu saldırılarda yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Bölgede 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü! 18 yaşındaki genç tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Alanya'da dehşet anları kamerada! Yayaya çarpan otomobil, karı kocanın beklediği durağa daldı

Önce yayaya sonra durağa çarptı! Karı koca otobüs bekliyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt

Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Ev bekleyen sağlıkçıların kooperatifine baskın! 1,4 milyar detayı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı

BM'deki kriz konusunda safını belli etti

Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi

Yeni dizi ortalığı karıştırdı! Seyirciler aynı şeye tepki gösterdi

Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı