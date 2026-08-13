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Gazze'de İsrail saldırısı: 1 ölü, yaralılar var

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İsrail’in Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, saldırı bugün Şeyh Aclin Mahallesi'ndeki Yeni Liman yakınlarında düzenlendi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 1 kişi ile yaralananların Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1260 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 154 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 389'a, yaralı sayısının ise 174 bin 266'ya yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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