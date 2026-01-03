İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu, biri 11 yaşındaki kız çocuğu, diğeri kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde 11 yaşındaki Fatıma Maruf'u ve Senyura eş-Şeyş adlı kadını hedef aldı.

Hayatını kaybeden Maruf ve Şeyş'in naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yerel kaynaklar, Fatıma ve Şeyş'in kentin ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun çekildiği "güvenli bölgesinde" öldürüldüğünü kaydetti.

Görgü tanıklarına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi yakınlarında da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda ise İsrail zırhlı araçlarından rastgele ateş açıldığı belirtildi.