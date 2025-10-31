Haberler

İsrail'in Gazze'de ABD İnsan Hakları Yasalarını İhlal Ettiği İddia Edildi

Güncelleme:
Washington Post, ABD hükümetinin gizli bir raporunda İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını yüzlerce kez ihlal ettiğini ve bu ihlallerin incelenmesinin birkaç yıl süreceğini öne sürdü.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporda, İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce kez" ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığında "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

Rapora göre, İsrail, Gazze'de ABD insan hakları yasasını "yüzlerce kez" ihlal etme potansiyeline sahip eylemlerde bulundu. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi.

Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
