İsrail'in Ev Yıkımlarına Protesto: Bedeviler İsyan Etti

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 40 evi yıkmasının ardından Filistinli bedeviler, olayı protesto etti.

Necef Arapları Yüksek Yönlendirme Komisyonu'nun çağrısıyla, İsrail'in bölgede yürüttüğü yıkımlara karşı yüzlerce Filistinli bedevi güneydeki Birüssebi kent merkezinde toplandı.

Filistinliler, "Konut bir haktır, suç değil", "Arap köyleri Necef'in sarsılmaz kalbidir", "Asla diz çökmeyeceğiz ve topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz", "Necef'teki evlerin yıkımına bir son verin" yazılı pankartlar açtı.

Eski İsrail meclisi üyesi Yusuf Atavne ise protestoda yaptığı konuşmada, "Dün yaşananlar, bir devletin vatandaşlarına karşı işlediği bir suçtu. Yaşananlar adaletsizlikti. Özgürsünüz ve özgür bir insan adaletsizliği kabul etmez. Negev'deki yıkım denklemi, bu tür gösteriler dışında değişemez. Evini savunmak ulusal, dini ve ahlaki bir görevdir." dedi.

İsrail makamlarınca tanınmayan köyler, resmi olarak varlığı kabul edilmeyen yerler olarak biliniyor ve İsrail bu köylere elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlamıyor.

Tel Aviv yönetiminin resmi olarak tanımadığı Filistinli bedevilere ait 30'un üzerindeki köyde yaşayan 120 bin kişi, mevcut politikalar nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

İsrail, Necef Çölü bölgesinde bulunan 1 bin 500 kişinin yaşadığı tahmin edilen el-Sir köyünde çarşamba günü 40 evi yıkmıştı.