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İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

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Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin hazırlanan 'Generaller Planı'nın fikir babası kabul edilen İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, savaşın bittiğini ve Hamas'ın kazandığını söyledi.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ BİTTİ, HAMAS KAZANDI"

"Maariv" gazetesine konuşan Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi. Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ BİR BAŞARISIZLIKTIR"

Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin hazırlanan "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti: "Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."

İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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