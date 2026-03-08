Haberler

İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Otelde İran Kudüs gücü komutanlarının bulunduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANLARINI VURDULAR

Otelde İran Kudüs Gücü komutanlarının bulunduğu ifade edilirken, İsrail ordusu 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
